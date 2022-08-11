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Общество11 августа 2022 13:28

В Саратове на остановке у подростка отняли телефон

Нападавшие - юноши 17 и 18 лет
Евгений Бадиков

В Саратове на остановке у подростка отняли телефон. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Утром, 9 августа, на платформе «Молодежный» двое молодых людей 17 и 18 лет встретили 17-летнего юношу. Злоумышленники начали угрожать парню, после чего потребовали отдать мобильный телефон. Получив отказ, они напали на подростка, ударив его по голове и отняли телефон.

Подросток рассказал о нападении родителям, а те обратились в полицию.

Сотрудники отдела уголовного розыска Приволжского ЛУ МВД России на транспорте установили личности злоумышленников и задержали их.

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