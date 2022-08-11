фото: архив МВД

В Саратове 19-летнюю закладчицу из Алтая осудили на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, в июне 2021 года 19-летняя уроженка Алтайского края вступила в преступное сообщество, занимающиеся продажей наркотиков. Подсудимая получала оптовые партии товара, фасовала и размещала в тайниках на территории Саратова и области.

В ноябре девушку задержали. У злоумышленницы изъяли 1 килограмм наркотиков.

Суд приговорил девушку к 8 годам колонии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.