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Происшествия11 августа 2022 13:07

В Саратове 19-летнюю закладчицу из Алтая осудили на 8 лет

У злоумышленницы изъяли 1 килограмм наркотиков.
Евгений Бадиков
фото: архив МВД

фото: архив МВД

В Саратове 19-летнюю закладчицу из Алтая осудили на 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, в июне 2021 года 19-летняя уроженка Алтайского края вступила в преступное сообщество, занимающиеся продажей наркотиков. Подсудимая получала оптовые партии товара, фасовала и размещала в тайниках на территории Саратова и области.

В ноябре девушку задержали. У злоумышленницы изъяли 1 килограмм наркотиков.

Суд приговорил девушку к 8 годам колонии.

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