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Обварившихся супом детей доставили из Екатериновки в Саратов.

Напомним, вчера, 10 августа, родители доставили в Екатериновскую районную больницу двух детей с ожогами от кипятка.

По словам главного врача «ГУЗ Областной клинический центр комбустиологии» Николай Островского, детей оперативно доставила служба медицины катастроф.

— У мальчика ожоги 45 процентов тела, он в реанимации. Пока ребенок крайне тяжелый, выводим его из ожогового шока. Осторожно говорим, что динамика положительная. У девочки ожоги 8 процентов, она в отделении.

Насколько я знаю, дети обварились супом - мама готовила, они, как говорится, вертелись под ногами. Девочка потянула кастрюлю за ручку, та опрокинулась на младшего брата. Ему досталось гораздо больше — сообщает главврач.

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