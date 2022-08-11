Роман Бусаргин

Роман Бусаргин сделал выговоры за срыв сроков строительства туберкулезного диспансера в Саратове. Из-за некачественно оформленных документов, организаторы не нашли подрядчика вовремя. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Оформление документации проектной, конкурсной требует предельной ответственности. От профессионализма профильных служб зависит реализация проектов, важных для людей. ФАС продлила конкурс на определение подрядчика из-за плохо подготовленной документации.

Объявляю выговоры руководителям: Строкову и Шевцову. Нельзя терять время по реализации данного проекта, - заявил Роман Бусаргин.

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