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Общество11 августа 2022 10:59

Бусаргин сделал выговоры за срыв сроков строительства туберкулезного диспансера

Организаторы работ не нашли подрядчика вовремя
Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин сделал выговоры за срыв сроков строительства туберкулезного диспансера в Саратове. Из-за некачественно оформленных документов, организаторы не нашли подрядчика вовремя. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Оформление документации проектной, конкурсной требует предельной ответственности. От профессионализма профильных служб зависит реализация проектов, важных для людей. ФАС продлила конкурс на определение подрядчика из-за плохо подготовленной документации.

Объявляю выговоры руководителям: Строкову и Шевцову. Нельзя терять время по реализации данного проекта, - заявил Роман Бусаргин.

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