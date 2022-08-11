Черная икра
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мужчина и женщина из Саратова задержаны за незаконную торговлю черной икрой, о чем сообщает СУ СК по региону.
В конце 2021 года 50-летняя женщина продавала в торговом зале черную икру осетровых рыб. Товар на продажу ей поставлял 39-летний мужчина.
- Черная икра осетровых рыб вида русский осетр занесена в Красную книгу Российской Федерации, ее свободный оборот запрещен, - отмечают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.
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