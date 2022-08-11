Кадр с видеозаписи

В Саратове полицейский-стажер помог задержать магазинных воров. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД по Саратову.

Недавно, в один из сетевых магазинов города зашли два молодых парня, которые привлекли внимание кассира Лейлы Ситеновой. По мнению работницы, юноши выглядели подозрительно, в темных очках и кепках поздним вечером.

Вместо продуктовых корзин парни использовали куртки. Увидев по камерам, как молодые люди берут товар с полок и прячут его, администратор магазина заблокировала двери.

В этот момент полицейский-стажер Родион Шевченко, зашедший в магазин за продуктами, обратил внимание на ситуацию и помог задержать двух парней до приезда полиции.

Одному из задержанных - 17 лет, второму - 22 года. В отношении совершеннолетнего возбуждено уголовное дело, а 17-летний вор отделался административным протоколом.

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