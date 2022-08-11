В Саратове открыли H&M в «ТАУ Галерее»

Покупатели есть, но не больше обычного Фото: Наталия Калинина

Вчера, 10 августа, в Саратове открыли магазин H&M в «ТАУ Галерее». Саратовцы собрались в огромные очереди перед входом в магазин, однако вскоре ажиотаж относительно спал.

Товара в магазине было достаточно, однако продавался он без скидок, никакой распродажи не произошло, поэтому многие горожане быстро разошлись. Очереди в примерочные были, но в пределах стандартного выходного дня в магазинах молодежной одежды, На кассе стояли по 3-5 человек.

- Вроде и неплохие вещи есть. Только сезон уже прошел. Как-то не вижу смысла деньги тратить: эти тренды уже уходят, - объяснила одна из покупательниц.

Большим спросом, однако пользовались товары для дома. Саратовцы разбирали посуду и постельное белье.

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