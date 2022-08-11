В Саратове 32-летний байкер пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 10 августа, в Ленинском районе Саратова 32-летний байкер пострадал в ДТП, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в 17:00 напротив дома № 99 корпус 1 на Сокурском Тракте. 35-летний водитель автомобиля «Газон» был невнимателен и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha FJ1200, которым управлял 32-летнйи мужчина.
В результате ДТП байкер с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.
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