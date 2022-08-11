Водитель балаковского троллейбуса слишком резко затормозила: пострадал пенсионер

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 10 августа, в Балаково пассажир троллейбуса пострадал в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария произошла в 19.40 возле дома № 1 на Набережной Леонова. 52-летняя водитель троллейбуса № 284 слишком резко затормозила и 72-летний мужчина упал.

С травмами мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

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