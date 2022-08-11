фото: МЧС
В Турках ночью горел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
Сегодня ночью, 11 августа, в Турках горел частный дом. Примерно в 3:30 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о возгорании жилого дома. На тушение пожара на улице Московской выезжало два пожарных расчета. Горели веранда и кровля на площади 22 квадратных метра.
Живущая в доме пенсионерка не пострадала. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки
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