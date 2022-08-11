Огонь распространился моментально: на окраине Саратова сгорел частный дом с сараями

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 10 августа, в Гагаринском районе Саратова сгорел частный дом с сараями. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12.48 из села Поповка Гагаринского района. На улице Мирной горел частный деревянный дом и надворные постройки. Пожар начался в одной из комнат дома.

Огонь моментально охватил всю площадь постройки, которая составила 200 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, на тушение выезжали 3 пожарных расчета. Причина пожара выясняется.

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