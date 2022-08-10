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Происшествия10 августа 2022 18:23

Под Саратовом два ребенка госпитализированы с сильными ожогами

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под Саратовом два ребенка госпитализированы с сильными ожогами. Об этом сообщает областная прокуратура.

Сегодня, 10 августа родители доставили в Екатериновскую районную больницу двух детей с ожогами от кипятка. Мальчику 1 год и 7 месяцев, находится в реанимации с ожогами 45% тела. Девочке 2 года и 7 месяцев, она переведена в стационар с ожогами 20% тела.

Прокуратурой начата проверка по факту произошедшего. Ранее семья в поле зрения надзорных органов не попадала.

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