Фото: пресс-служба Росгвардии

В Красноармейском районе обезврежен старый артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

76-миллиметровый снаряд был обнаружен местным жителем вблизи села Меловое. После получения сообщения о находке на место прибыло инженерно-техническое отделение Росгвардии. Взрывотехники уничтожили боеприпас на безопасном расстоянии от населенного пункта с соблюдением всех мер предосторожности.

- При обнаружении любых подозрительных предметов категорически запрещается производить какие-либо самостоятельные манипуляции с ними, в том числе осматривать их, прикасаться, поднимать и переносить. Об обнаруженной находке необходимо незамедлительно сообщить сотрудникам правоохранительных органов, - напоминают в Росгвардии.

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