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В Ершове 14-летнего юношу подозревают в серийном воровстве. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, в июле подросток, зная, что хозяев трех частных домов нет на месте, проник внутрь. Всего парень смог похитить ноутбук и 17 500 рублей. Хозяева обнаружили пропажу после возвращения и обратились в полицию.

Сотрудникам полиции удалось вычислить предполагаемого вора, они задержали его и изъяли похищенное.

— Следователями Следственного комитета будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления несовершеннолетним, по результатам будет внесено соответствующее представление, - отметили в пресс-службе.

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