фото: Архив КП

Частный сектор у Ботанического сада в Саратове остался без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 10 августа, для ликвидации повреждения на водопроводе по адресу: ул. Безымянная, 62, ограничено холодное водоснабжение абонентов по адресам: ул. Безымянная от 4-го проезда до 6-го проезда. Планируемое время окончания работ - 20.00.

Напомним, сегодня уже отключили воду жителям Ленинского района.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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