фото очевидца

В центре Саратова перевернулась женщина на желтом Chevrolet. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе Саратов онлайн появилась публикация о том, что, вчера вечером, 9 августа, напротив дома по адресу 2-я Садовая, 13/19, произошло ДТП. По словам очевидцев, желтый хэтчбэк Chevrolet, двигаясь вдоль припаркованных машин, внезапно наехал на припаркованную ВАЗ-2112, после чего завалился на левый бок.

Случившееся привлекло внимание десятков прохожих. Люди останавливались, рассматривали и фотографировали иномарку.

Пострадавших нет.

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