В Аркадакском районе фура насмерть сбила пешехода

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 9 августа, в Аркадакском районе Саратовской области фура насмерть сбила пешехода, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Больше фото в нашем Телеграм-канале.

Авария произошла в 22:40 на 183 км трассы федерального значения Р-206 «Пенза-Балашов-Михайловка». 37-летний мужчина на фуре МАН с полуприцепом сбил 53-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.