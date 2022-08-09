Готовится суд над саратовцем, расстрелявшим трех человек

В Саратове скоро состоится суд над 25-летним мужчиной, обвиняемым в расстреле трех человек в Вольске, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Преступление было совершено 18 сентября 2021 года на улице Малыковской. У 25-летнего жителя села Тепловка возник конфликт с 36-летним мужчиной. В результате молодой человек достал из машины обрез охотничьего ружья и выстрелил сперва по воротам хозяйственной постройки, а после и в не угодившего ему гражданина. Рядом с пострадавшим находились другие люди, всего три человека получили ранения, 36-летний мужчина позже скончался в больнице.

С места преступления злоумышленник бросился в бега и был задержан пограничниками в зеленой зоне при попытке бежать из Белгородской области в Украину.

Молодому человеку предъявлены обвинения по целому ряду статей, это: незаконное приобретение, хранение и перевозка оружия, хулиганство с угрозой насилия с применением оружия, убийство, совершенное общеопасным способом и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Все материалы переданы в Саратовский областной суд для дальнейшего рассмотрения.

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