В Энгельсе загорелся частный дом

Фото: МЧС

Сегодня, 9 августа Энгельсе загорелся частный дом, об этом рассказала пресс-служба управления МЧС по Саратовской области.

Возгорание произошло в частном доме по улице 3-й речной и на пристроенной к дому мансарде. Общая площадь пожара составила около 60 квадратных метров.

Вызов поступил в службу МЧС в 15:53, в 16:39 пожар был потушен, на месте работали два пожарных расчета. Пострадавших нет.

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