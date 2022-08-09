фото: ЧП Саратов

В Энгельсе КАМАЗ завалился набок на обочине. Об этом информируют в социальных сетях.

Сегодня, 9 августа, на улице Вокзальной в Энгельсе грузовик КАМАЗ завалился набок прямо во время движения. Судя по надписям на кабине, грузовик перевозит щебень или песок.

Фотографии разместили в сообществе «ЧП-Саратов».

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