ЧП на стройке: в Саратове мужчина упал со второго этажа и умер

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 9 августа, житель Саратовской области упал со второго этажа строящегося дома и умер, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Инцидент произошел днем, при производстве строительных работ на земельном участке СНТ «Социолог-1» в Саратове. 38-летний житель Новобурасского района внезапно почувствовал себя плохо и упал со второго этажа строящегося дома. Он помогал на стройке своим родственникам. Прибывшая на вызов бригада медиков пыталась спасти пострадавшего, но он умер, несмотря на усилия врачей.

Организована доследственная проверка.

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