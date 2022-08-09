В Саратове приставы вынудили мужчину вернуть долг после аварии

фото: УФССП
В Саратове приставы заставили мужчину вернуть долг после аварии. Об этом сообщает региональное УФССП.
По данным ведомства, 50-летний водитель нарушил ПДД во время проезда перекрестка, в результате чего стал виновником ДТП, в котором второй автомобиль существенно пострадал. Суд постановил выплатить 200 тысяч рублей пострадавшему.
Платить мужчина не захотел, в результате чего приставы наложили запрет на перерегистрацию права собственности и взыскали деньги со счетов нарушителя.
Только после этого гражданин выплатил необходимую сумму и исполнительский сбор, назначенный в качестве штрафной санкции.
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