В Саратове приставы вынудили мужчину вернуть долг после аварии

фото: УФССП

В Саратове приставы заставили мужчину вернуть долг после аварии. Об этом сообщает региональное УФССП.

По данным ведомства, 50-летний водитель нарушил ПДД во время проезда перекрестка, в результате чего стал виновником ДТП, в котором второй автомобиль существенно пострадал. Суд постановил выплатить 200 тысяч рублей пострадавшему.

Платить мужчина не захотел, в результате чего приставы наложили запрет на перерегистрацию права собственности и взыскали деньги со счетов нарушителя.

Только после этого гражданин выплатил необходимую сумму и исполнительский сбор, назначенный в качестве штрафной санкции.

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