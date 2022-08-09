Фото: Саратов Онлайн

Саратовцев повеселила собака за рулем автомобиля. Необычной видеозаписью случайные свидетели поделились в группе «Саратов Онлайн».

Собака на видео высунулась из водительского окна прямо на дороге и с интересом разглядывает окружающих.

Пользователи социальной сети в комментариях восприняли зрелище по большей части положительно, в шутку посоветовали псу крепче держать руль и смотреть на дорогу, а не по сторонам.

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