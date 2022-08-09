Фото с дрона Саратовской епархии

В центре Саратова обнаружен фундамент Княже-Владимирского собора. Об этом сообщает Саратовская Епархия.

В процессе реконструкции стадиона в Детском парке Саратова был обнаружен фундамент Княже-Владимирского собора, разрушенного в 30-е годы. Когда старое покрытие стадиона было демонтировано и рабочие стали разравнивать грунт, обнажились скопления красного кирпича, имеющие строгую геометрическую форму.

— Я был на этом поле, некоторые фрагменты фундамента там видны, но очень эпизодично, — рассказал руководитель историко-архивного отдела Саратовской епархии иерей Кирилл Петрович. — Это остатки храма, без всяких сомнений, он был расположен как раз на этом месте, кирпич там дореволюционный. Сотрудники нашего отдела уже провели съемку с квадрокоптера, чтобы сделать привязку к местности. Но периметр фундамента визуально слабо виден.

Новый Княже-Владимирский храм заложен в 2005 году, в 2010 он был освящен.

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