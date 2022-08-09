В Саратове под колеса фуры попал пешеход-нарушитель

фото: ГИБДД

Вчера, 8 августа, в Саратове сбили двух пешеходов за сутки. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

В 14:52 в Гагаринском районе 44-летний мужчина находился на федеральной трассе Саратов-Вольск недалеко от Клещевки. Водитель фуры Mercedes сбил его.

В 16:45 в Волжском районе 54-летняя женщина переходила на красный свет улицу Чернышевского на пересечении с Соколовой. 58-летний мужчина, который управлял Opel Astra, наехал на нее.

Оба пешехода госпитализированы в больницу с травмами.

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