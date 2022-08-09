Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 7:38

В Саратове под колеса фуры попал пешеход-нарушитель

В Саратове сбили двух пешеходов за сутки
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

Вчера, 8 августа, в Саратове сбили двух пешеходов за сутки. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

В 14:52 в Гагаринском районе 44-летний мужчина находился на федеральной трассе Саратов-Вольск недалеко от Клещевки. Водитель фуры Mercedes сбил его.

В 16:45 в Волжском районе 54-летняя женщина переходила на красный свет улицу Чернышевского на пересечении с Соколовой. 58-летний мужчина, который управлял Opel Astra, наехал на нее.

Оба пешехода госпитализированы в больницу с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.