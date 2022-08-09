фото: архив КП

В Саратовской области выявили 123 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 257 654 человека. С начала эпидемии выздоровело 250 768 человек, из них 72 за прошедшие сутки. На амбулаторном лечении 825 саратовцев, еще 60 лежат в стационарах.

За сутки наибольший прирост обнаружен в Саратове - 68 случаев. По клиническому течению болезни у всех новых пациентов признаки ОРВИ.

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