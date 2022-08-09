Фото: ГИБДД

Под Аткарском насмерть разбился мужчина на иномарке. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 8 августа, в 21:45 на 210 километре автодороги Тамбов-Саратов произошло ДТП.

На территории Аткарского района 35-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением авто, слетел с трассы в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.