Фото: ГИБДД
Под Аткарском насмерть разбился мужчина на иномарке. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 8 августа, в 21:45 на 210 километре автодороги Тамбов-Саратов произошло ДТП.
На территории Аткарского района 35-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением авто, слетел с трассы в кювет и перевернулся.
В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм. Все обстоятельства уточняются.
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