Молодая мать из Вольска предстанет перед судом за убийство трехмесячного сына

фото: СУ СКР

Молодая мать из Вольска предстанет перед судом за убийство трехмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 28 сентября 2021 года 21-летняя жительница Вольска ложилась спать вместе со своим грудным сыном. Ребенок проснулся и начал кричать, мать ударила младенца кулаком по голове и продолжала спать.

Бабушка подошла к малышу и заметила, что ребенок не подает признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть младенца, мать была арестована полицией, призналась в преступлении.

Согласно экспертам, причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом.

Уголовное дело направлено в суд.

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