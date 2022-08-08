Молодая мать из Вольска предстанет перед судом за убийство трехмесячного сына

фото: СУ СКР
Молодая мать из Вольска предстанет перед судом за убийство трехмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, 28 сентября 2021 года 21-летняя жительница Вольска ложилась спать вместе со своим грудным сыном. Ребенок проснулся и начал кричать, мать ударила младенца кулаком по голове и продолжала спать.
Бабушка подошла к малышу и заметила, что ребенок не подает признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть младенца, мать была арестована полицией, призналась в преступлении.
Согласно экспертам, причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом.
Уголовное дело направлено в суд.
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