фото из канала Олега Костина

Олег Костин: вандалы испортили парк у лечебницы в Саратове. Об этом стало известно из телеграм-канала главы минздрава Саратовской области

Сегодня, 8 августа, личный канал министра здравоохранения пополнился гневной публикацией.

На прикрепленной фотографии видно, что вандалы сорвали с памятного камня табличку.

— Вот насколько нужно иметь низкий интеллект и гнилую совесть, чтобы в парке общественном на Затонской, 3 у лечебницы сорвать и украсть табличку с камня, на которой указано, что медики вместе с губернатором посадили это дерево.

Мы, конечно. табличку восстановим. А парк, что теперь закрыть? Мне детей и мам жалко, которые там гуляют, — возмущается Костин.

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