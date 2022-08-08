Фото: Троице-Сергиева Лавра

В Саратове ограничат движение автомобилей в связи с прибытием ковчега с мощами Сергия Радонежского. Об этом сообщает администрация города.

В связи с посещением верующими Покровского собора в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в городе будут введены ограничения парковки и движения транспорта.

С 8:00 9 августа до 22:00 11 августа будет временно ограничены остановки и стоянки машин, а с 20:00 9 августа до 22:00 11 августа – движение транспортных средств по ул. Симбирской на участке от ул. Большой Горной до ул. им. Зарубина.

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского в Саратове будет пребывать 10 и 11 августа. 10 августа в час ночи в Покровском соборе Саратова начнется ночная Божественная литургия, на которой состоится торжественная встреча мощей. Богослужение возглавит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий.

Прикоснуться к мощам можно будет с 1:00 10 августа до 19:00 11 августа. Литургии также будут совершены 10 августа в 8:00, 11 августа в полночь и в 8:00. Проводы мощей состоятся вечером 11 августа после соборного архиерейского вечернего богослужения (начало в 17:00).

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