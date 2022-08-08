фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ртищево после падения с пятого этажа выжила трехлетняя девочка. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Стали известны подробности происшествия в городе Ртищево Саратовской области, где вчера, 7 августа при падении с высоты пострадал ребенок.

Как сообщает СУ СКР, утром 3-летняя девочка находилась в квартире на 5-м этаже по улице Красной вместе с матерью. Оставшись одна в комнате, девочка вышла на балкон, где упала, оперевшись на тумбу. Малышку экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

— Состояние тяжелое: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной стенки, живота, позвоночного столба с нижним парапарезом, множественные ссадины, ожидаем перевода в областную детскую клиническую больницу - рассказал в телеграм-канале глава минздрава Олег Костин.

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