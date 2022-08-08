фото: СУ СКР
В Балашовском районе мужчина пытался переплыть Хопер и утонул. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным ведомства, вечером 7 августа, двое молодых людей в селе Лесное Балашовского района отправились на пляж. Во время купания в реке Хопер 32-летний мужчина попытался переплыть реку, но начал тонуть.
Мужчина находился далеко от берега, спасти его не удалось. Его спутница вызвала полицию.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза.
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