фото: СУ СКР

В Балашовском районе мужчина пытался переплыть Хопер и утонул. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, вечером 7 августа, двое молодых людей в селе Лесное Балашовского района отправились на пляж. Во время купания в реке Хопер 32-летний мужчина попытался переплыть реку, но начал тонуть.

Мужчина находился далеко от берега, спасти его не удалось. Его спутница вызвала полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза.

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