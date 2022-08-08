фото: ГИБДД

В Красноармейском районе фура в лоб столкнулась с легковушкой. Об этом сообщает Региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 7 августа, в районе 23:00 на 402 километре автодороги Сызрань-Волгоград произошло ДТП.

56-летний водитель грузовика Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21099, за рулем котрого находимся 72-летний мужчина.

В результате пострадало двое пассажирок «девяносто девятой» - 72 и 74-летние женщины.

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