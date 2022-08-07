фото: РЖД
Роман Бусаргин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.
— Уважаемые железнодорожники Саратовской области, поздравляю вас с профессиональным праздником!
От стабильности вашей работы зависит деятельность предприятий, строительство объектов, развитие технологий, реализация инфраструктурных проектов. Огромен ваш вклад в укрепление экономики и социальной сферы, и значит, благополучия жителей региона.
Спасибо за преданность избранному делу, профессионализм, верность традициям и целеустремленность! Желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья, новых успехов!, — пишет Бусаргин
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