фото: РЖД

Роман Бусаргин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

— Уважаемые железнодорожники Саратовской области, поздравляю вас с профессиональным праздником!

От стабильности вашей работы зависит деятельность предприятий, строительство объектов, развитие технологий, реализация инфраструктурных проектов. Огромен ваш вклад в укрепление экономики и социальной сферы, и значит, благополучия жителей региона.

Спасибо за преданность избранному делу, профессионализм, верность традициям и целеустремленность! Желаю всем крепкого здоровья, добра, счастья, новых успехов!, — пишет Бусаргин

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