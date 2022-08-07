фото: СУ СКР
В Калининском районе рабочий задохнулся в емкости с зерном. Об это сообщает СУ СКР.
По данным следствия, вчера, 6 августа, 20-летний разнорабочий находился на предприятии. Во время очистки зерна в зерноочистительном комплексе, он залез по лестнице в емкость с уже очищенным зерном. Через некоторое время водитель, выгружавший автомобиль с зерном с этой емкости, обнаружил тело молодого парня.
Бригада скорой помощи констатирована смерть мужчины, согласно судмедэкспертизе исследованию смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии.
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