Фото: Госавтоинспекция
В Аткарске пожилой велосипедист врезался в иномарку и попал в больницу, о чем сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.
Авария произошла вчера утром, 5 августа, возле дома № 13 на Красноармейская. 69-летний велосипедист врезался в автомобиль «Лада-111930», за рулем которого была 51-летняя женщина.
В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.
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