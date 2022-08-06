Фото: Госавтоинспекция

В Аткарске пожилой велосипедист врезался в иномарку и попал в больницу, о чем сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Авария произошла вчера утром, 5 августа, возле дома № 13 на Красноармейская. 69-летний велосипедист врезался в автомобиль «Лада-111930», за рулем которого была 51-летняя женщина.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в лечебное учреждение.

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