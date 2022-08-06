Вакцинация домашних животных

В Саратовской области за месяц обнаружили 5 очагов бешенства. Все очаги ликвидированы, об этом сообщает региональное Управление ветеринарии.

С 5 июля сняты ограничения в поселке Сосновоборское (Петровский район).

С 11 июля карантин отменен в селе Ножкино Петровского района.

С 15 июля сняты ограничения в селе Малиновка Аркадакского района, c 25 июля – на территории Грачевского муниципального образования Петровского района, а с 28 июля - в селе Питерка.

В этих точках от бешенства вакцинировали 1 тысячу 811 животных различных видов. После отмены карантина из проблемных зон разрешили вывоз поголовья.

С начала июля специалисты выявили еще 3 очага бешенства: селе Медяниково Воскресенского района и Калининске. Кроме того, с 3 августа установлен карантин по заболеванию бешенством вокруг территории Центра защиты природы и диких животных «Мудрый Рух» в Саратове. Туда привезли бешеную лису. Ограничения введены в радиусе 500 метров

С начала года в рамках борьбы с бешенством ветеринарной службой области выполнено 235 578 вакцинаций животных.

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