В Саратове завтра состоятся ярмарки выходного дня

В Саратове завтра, 6 августа состоятся традиционные ярмарки выходного дня, напоминает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Ярмарка будет проходить на Театральной площади с 7:00 до 13:00. Так же будет вестись торговля на рынке поселка Юбилейный, в Заводском районе на перекрестке улиц Пензенской и Томской, в Елшанке у дома №61. Эти площадки будут работать по собственному графику.

Чиновники пригласили садоводов и огородников для реализации продукции, выращенной на приусадебных участках.

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