В Саратове появились пять новых улиц, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Вчера, 4 августа глава города Михаил Исаев подписал постановление о присвоении названий пяти новым улицам в Гагаринском и Заводском районах.

В Заводском районе появилась улица Большая Азовская. Она идет от улицы Прудной на северо-запад недалеко от парка Гагарина.

В Гагаринском районе 1-й и 2-й Лучистые проезды появились в СНТ «Луч» поселка Дубки, а так же 1-й Новый и 1-й Центральный проезды в поселке Расково.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.