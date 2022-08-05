Фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Сенном рынке планируется снести торговые павильоны, сообщает городская администрация.

Данная инициатива обсуждалась на встрече владельцев помещений рынка с чиновниками в целях возвращения объекту исторического вида, благоустройства близлежащей территории.

В ближайшее время комитет по архитектуре города рассмотрит вопрос законности размещенных вокруг Сенного рынка торговых точек. Планируется расширение парковки, перенос тротуара и освобождение проходов рынка от улицы Большой Горной до Соколовой, занятых павильонами.

На следующей неделе чиновники планируют обсудить цветовые решения для фасадов, проекты благоустройства территории со стороны улицы Пугачева.

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