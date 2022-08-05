Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 17:36

На Сенном рынке планируется снести торговые павильоны

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Сенном рынке планируется снести торговые павильоны, сообщает городская администрация.

Данная инициатива обсуждалась на встрече владельцев помещений рынка с чиновниками в целях возвращения объекту исторического вида, благоустройства близлежащей территории.

В ближайшее время комитет по архитектуре города рассмотрит вопрос законности размещенных вокруг Сенного рынка торговых точек. Планируется расширение парковки, перенос тротуара и освобождение проходов рынка от улицы Большой Горной до Соколовой, занятых павильонами.

На следующей неделе чиновники планируют обсудить цветовые решения для фасадов, проекты благоустройства территории со стороны улицы Пугачева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.