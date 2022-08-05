Фото: Роман Бусаргин

В трех райцентрах Заволжья начат ремонт тротуаров, сообщает телеграм-канал Романа Бусаргина.

В ходе рабочей поездки врио губернатора Роман Бусаргин посетил три района - Озинский, Дергачевский, Ершовский. Местные власти совместно с жителями сами выбрали объекты для ремонта. На ремонт тротуаров Озинскому и Дергачевскому районам было выделено по 10 миллионов рублей, Ершовскому - 20 миллионов рублей. Работы должны быть закончены к сентябрю.

В Озинках в порядок приведут тротуары на центральной улице, где расположены детсад, школа и управление соцзащиты. Вместе с этим идёт ремонт проезжей части.

В Дергачах отремонтируют 8 участков пешеходной зоны. Построят новый тротуар от улицы Ленина к больнице, сделают подходы к почте, детскому саду, другим объектам.

В Ершове отремонтируют 11 участков пешеходной зоны. По программе Вячеслава Володина в прошлом году район уже получал 75 миллионов рублей на тротуары и ситуация с пешеходными дорожками здесь обстоит лучше.

«Работы должны выполняться качественно и там, где укажут люди. На все работы - гарантия пять лет. Теперь даже в самом отдаленном районе у жителей появится возможность комфортно в любую погоду дойти до школы, детского сада, больницы, других учреждений. Этим годом программа не ограничивается. Районам нужно разработать и представить программу - как за 5 лет привести в порядок все тротуары в райцентрах. Для этого будем ежегодно выделять денежные средства районам», - отметил врио губернатора.

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