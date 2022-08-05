Прокуратура РФ

Саратовца осудили на год за избиение на свадьбе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел после свадьбы, на которой подсудимый был гостем. 5 июня 2021 года микроавтобус Ford развозил гостей со свадьбы. В ходе поездки мужчины повздорили, один из мужчин упал на беременную женщину при резком торможении. Разозлившийся гость набросился на упавшего и избил, после чего вышвырнул из микроавтобуса, от чего пострадавший ударился об асфальт головой.

— Пострадавшему делали трепанацию черепа в связи с причинением тяжкого вреда здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии общего режима.

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