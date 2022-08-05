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Происшествия5 августа 2022 13:20

Саратовца осудили на год за избиение на свадьбе

Пострадавшему пришлось делать трепанацию черепа
Евгений Бадиков
Прокуратура РФ

Прокуратура РФ

Саратовца осудили на год за избиение на свадьбе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел после свадьбы, на которой подсудимый был гостем. 5 июня 2021 года микроавтобус Ford развозил гостей со свадьбы. В ходе поездки мужчины повздорили, один из мужчин упал на беременную женщину при резком торможении. Разозлившийся гость набросился на упавшего и избил, после чего вышвырнул из микроавтобуса, от чего пострадавший ударился об асфальт головой.

— Пострадавшему делали трепанацию черепа в связи с причинением тяжкого вреда здоровью, - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к году лишения свободы в колонии общего режима.

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