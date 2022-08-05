Фото из социальных сетей

В Заводском районе Саратова бродячая собака напала на девочку. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 5 августа, в городском сообществе Заводской Online Саратов появился пост от одной из саратовчанок. По словам женщины, на ее дочь 4 августа напала бродячая собака в районе «Пролетарки». Нападавшая собака была с клипсой в ухе, то есть уже ранее была поймана и отпущена после прививок. Животное порвало девочек платье, но сам ребенок, к счастью, не пострадал.

—Собаки с клипсой в ухе, но зубы то у них вон какие у них и агрессия. Куда обращаться, чтобы собак убрали со двора?— возмущается жительница Заводского.

В комментариях саратовцы так же делились своими историями, связанными с бродячими животными.

— На Тульской 49 прям свора собак скачет. А скоро 1 сентября, детки будут со школы идти, страшно за них, — пишет одна из подписчиц.

Официальный аккаунт Администрации Заводского района отреагировал на публикацию в комментариях, попросив оставить данные и пообещав направить заявку подрядчикам.

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