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Общество5 августа 2022 12:42

В двух школах Саратова выявлены нарушения при закупке питания

Савва Чуйченко
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В двух школах Саратова выявлены нарушения при закупке питания, сообщает пресс-служба УФАС России по Саратовской области.

В антимонопольный орган обратились ООО "Купецъ" с жалобой на МАОУ «Гимназия №1» и МОУ «СОШ №95». Были выявлены нарушения организации питания для учеников 1-4 классов.

По требованиям САНПиН завтрак для детей 7-12 лет должен составлять не менее 500 грамм. В разработанном школьном меню предполагались меньшие порции, вплоть до минимальных 380 грамм. Полдник - не менее 300 грамм в МАОУ «Гимназия №1» так же был недостаточным в 3 из 10 дней, в общей сложности на 105 грамм.

Школам выдано предписание об устранении допущенных нарушений, оно находится в стадии исполнения.

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