Фото: телеграм-канал «Володин Саратов»

Саратовский скульптор создал памятник Василисе Кожиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Володин Саратов».

Памятник участнице Отечественной войны 1812 года Василисе Кожиной был установлен в Смоленской области по инициативе Вячеслава Володина и за счет его собственных средств. Автор памятника - саратовский скульптор Владимир Пальмин.

Василиса Кожина - – крестьянка Сычёвского уезда Смоленской губернии. В августе-ноябре 1812 года она собрала и возглавила отряд партизан из местных деревень. За свои подвиги была награждена боевой медалью, которую ей вручил лично Кутузов по приказу императора Александра I.

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