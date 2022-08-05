Саратовская городская дума

Мэрия Саратова планирует создать 8 тысяч новых рабочих мест. Об этом стало известно на внеочередном заседании Саратовской городской думы.

Сегодня, 5 августа в Саратовской городской думе состоялось внеочередное заседание. На повестке дня вопрос изменения в правила землепользования и застройки.

Председатель комитета по архитектуре администрации города Анастасия Пузанова рассказала, что поправки связаны с необходимостью привести территориальные зоны правил землепользования в соответствие с функциональными зонами генерального плана.

Речь идет в том числе о здании бывшего аэропорта «Саратов-Центральный», аэродрома «Южный» и 8-го микрорайона жилого района «Солнечный-2».

Председатель комитета по экономике Олег Савенков сообщил о разработке ряда крупных инвестпроектов.

— Принято решение создать государственный индустриальный парк в поселке Соколовом. Также рассматривается проект создания промышленной пасеки в Гагаринском районе 900 миллионов инвестиций. Существует проект создания крупного логистического комплекса в Усть-Курдюме и проект по созданию офисных комплексов. В целом, в разработке находятся 17 крупных проектов, 16 миллиардов инвестиций, 8 тысяч рабочих мест, - уточнил Савенков.

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