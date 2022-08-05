фото: архив КП

Мошенники лишили жительницу Саратова отпуска на море. Об этом сообщает УМВД России по городу Саратову.

По данным ведомства, жительница Волжского района хотела отдохнуть на черноморском побережье. 34-летняя горожанка 4 августа наткнулась в интернете на объявление о бронировании номеров в одном из отелей Адлера. Саратовчанка оставила заявку, с ней связался «представитель» гостиницы и прислал ссылку для оплаты в мессенджерах.

Женщина перевела 92 тысячи рублей на стороннем сайте, после чего незнакомец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»

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