В Саратовской области сменился управляющий делами правительства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно постановлению главы региона с 5 августа Точилкин Павел Геннадьевич освобождается от должности управляющего делами Правительства Саратовской области по собственному желанию.

С 8 августа на эту должность назначается Денисов Евгений Вадимович.

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