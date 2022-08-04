фото: СУ СКР

В Саратовской области рыбак нырнул за удочкой и утонул. Об этом сообщает региональный СУ СКР.

По данным следствия, сегодня, 4 августа, примерно в 7:00 в селе Чардым 53-летний житель Саратова отправился рыбачить на пруд. В процесс ловли мужчина уронил удочку, и она ушла на дно. Рыбак нырнул за ней и долго не всплывал. Забеспокоившись, очевидцы бросились на помощь, мужчину вытащили на берег, но было уже поздно.

Следов насильственной смерти не обнаружено.

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