В центре Саратова на 5 дней перекрыли перекресток

Ограничение движения в Саратове
Сегодня, 4 августа, в Саратове на 5 дней перекрыли движение автомобилей на перекрестке. ОБ этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».
В Саратове перекрыто движение на перекрестке улиц Яблочкова и Горького. Коммунальщики проводят плановые работы по подготовке труб к зимнему сезону.
Работы планируется завершить до 16:00 в понедельник, 8 августа.
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