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Общество4 августа 2022 11:20

В центре Саратова на 5 дней перекрыли перекресток

Наталия Калинина
Ограничение движения в Саратове

Ограничение движения в Саратове

Сегодня, 4 августа, в Саратове на 5 дней перекрыли движение автомобилей на перекрестке. ОБ этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

В Саратове перекрыто движение на перекрестке улиц Яблочкова и Горького. Коммунальщики проводят плановые работы по подготовке труб к зимнему сезону.

Работы планируется завершить до 16:00 в понедельник, 8 августа.

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