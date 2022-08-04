В центре Саратова на 5 дней перекрыли перекресток

Ограничение движения в Саратове

Сегодня, 4 августа, в Саратове на 5 дней перекрыли движение автомобилей на перекрестке. ОБ этом сообщает региональный филиал ПАО «Т Плюс».

В Саратове перекрыто движение на перекрестке улиц Яблочкова и Горького. Коммунальщики проводят плановые работы по подготовке труб к зимнему сезону.

Работы планируется завершить до 16:00 в понедельник, 8 августа.

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